Медведев позитивно оценил производство "мраморной" говядины и развитие сел в Воронежской области

Глава Правительства Дмитрий Медведев посетил производство "мраморной" говядины в Воронежской области. Накануне премьер-министр посетил Рамонский район, где в компании зампреда Правительства РФ Алексея Гордеева, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Александра Гусева осмотрел несколько предприятий и социальных объектов.

Правительственному десанту был показан центр физической культуры и спорта: стадион "Юность", плавательный бассейн "Жемчужина" и спорткомплекс "Лидер". Общая стоимость строительства трех объектов составила около 400 млн рублей. В год стадион посещают более 25 тысяч человек и это не только участники и зрители крупных соревнований и мероприятий - любой желающий может побегать на стадионе, покататься на коньках, школьникам там проводят уроки физкультуры и занятия плаванием.

Вторым объектом стал фельдшерско-акушерский пункт в селе Ступино, построенный в 2010 году. Он обслуживает 600 человек, и был построен за 1,8 млн руб. в рамках областной инвестиционной программы.

Далее Медведеву показали животноводческий комплекс ГК "Заречное", где с 2011 года началось производство мясной продукции. Сейчас это более 70 наименований, в том числе "мраморная" говядина. На этой площадке, Дмитрий Медведев обсудил с Алексеем Гордеевым, Александром Гусевым и гендиректором предприятия Сергеем Ниценко вопросы развития бизнеса и отрасли в целом и механизмы ценообразования на говядину.

Чиновникам рассказали, за счет чего достигается мраморность мяса - рацион бычков меняется в зависимости от возраста животного и других показателей, и последние 180 дней на 80% состоит из зерна кукурузы. Именно за счет такого откорма достигается мраморность мяса.

Беседуя с главой Правительства по итогам осмотра объектов, Александр Гусев отметил, что в сельской местности наблюдается дефицит кадров. Сектор животноводства активно развивается, там требуются высококвалифицированные специалисты. По мнению губернатора, для решения этой проблемы необходимо обратить особое внимание на сельские учреждения среднего специального образования – это позволит удержать молодежь в селе. В Воронежской области комплексно отрабатывается программа по среднему профессиональному образованию (СПО). Александр Гусев добавил, что регион рассчитывает на федеральную поддержку. Дмитрий Медведев согласился с главой региона.

"По поводу средних профессиональных учебных заведений на селе, это действительно очень важное направление деятельности. Люди, которые выходят из колледжей, из средних профессиональных учебных заведений, готовы к тому, чтобы трудиться на селе. И важно, чтобы они действительно проходили практику и, собственно, учились в тех условиях, в которых они в дальнейшем будут работать. Давайте подумаем, как здесь соединить федеральные усилия и региональные", - предложил Дмитрий Медведев.

Гусев отметил, что в целом экономика региона растет: "По сельскому хозяйству. Прошлый год не был для нас очень производительным с точки зрения объемов производства, но за счет хороших цен экономические результаты выглядят неплохо у сельхозтоваропроизводителей. Мы сейчас имеем более 95% прибыльных предприятий в сельском хозяйстве со средней рентабельностью более 20%, это очень хороший показатель. Очень рассчитываем, что сумеем объем инвестиций, который в последние годы достаточно серьезно прирастал, сохранить, и темпы тоже, несмотря на то, что у нас часть инфраструктурных инвестиций сейчас уходит – по окончании строительства Нововоронежской атомной станции, объектов дорожного строительства. Но мы достигли уровня 300 млрд рублей годовых инвестиций при уровне ВРП 950 млрд. В этом году, уверены, ВРП превысит 1 трлн рублей", - рассказал Александр Гусев. Губернатор также сообщил о том, что в регионе хорошие показатели по занятости населения - уровень безработицы составляет всего 0,9%.

Еще одно направление, о котором рассказал глава области, – дорожное строительство. "На наш взгляд, очень важное направление (и у нас здесь тоже достаточно неплохие успехи) – это развитие дорожного хозяйства. Большое спасибо за программу "Безопасные и качественные дороги" и помощь из федерального бюджета. Это нам позволило привести городскую агломерацию, дороги фактически в нормативное состояние, и все жители Воронежа отмечают существенные изменения", - рассказал губернатор.

Александр Гусев сообщил, в 2019 году в дорожный фонд Воронежской области направят почти 15 млрд рублей. В текущем году в соответствии с решением губернатора на модернизацию сельских дорог выделят более 2 млрд рублей.

"Я тоже ездил, смотрел – скажем так, аккуратно: лучше выглядит, чем когда я был в прошлый раз. Вообще это очень важно, потому что ситуация на селе гораздо хуже. Несмотря на то, что у вас и там, в общем, все выглядит достаточно прилично по сравнению с некоторыми другими регионами. Все в сравнении познается. Все равно там есть чем заниматься. Давайте займемся и этим направлением", - отметил Дмитрий Медведев.