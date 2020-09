93-летняя королева Елизавета II устроила садовую вечеринку на 30 тысяч человек

На зеленых лужайках для гостей разбивают шатры, в которых буфетчики предлагают выпить чай, съесть сэндвич и пирожные, тут же играют оркестры. Члены британской королевской семьи прогуливаются между гостей и ведут с ними светские беседы. В этом году компанию Елизавете II составили ее внук принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон.

Today, Her Majesty The Queen hosted a Garden Party in the grounds of Buckingham Palace. pic.twitter.com/us30cR0ShN