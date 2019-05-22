93-летняя королева Елизавета II устроила садовую вечеринку на 30 тысяч человек

Королева Великобритании Елизавета II (93) провела традиционную майскую Садовую вечеринку. Это прием в садах Букингемского дворца, на который приглашают гостей в знак признания их заслуг перед обществом. Представители благотворительных организаций, спасательных служб, чиновники, врачи, артисты, священники, учителя и т.д., которые в этом году так или иначе отметились.

На зеленых лужайках для гостей разбивают шатры, в которых буфетчики предлагают выпить чай, съесть сэндвич и пирожные, тут же играют оркестры. Члены британской королевской семьи прогуливаются между гостей и ведут с ними светские беседы. В этом году компанию Елизавете II составили ее внук принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон.