93-летняя королева Елизавета II устроила садовую вечеринку на 30 тысяч человек
Королева Великобритании Елизавета II (93) провела традиционную майскую Садовую вечеринку. Это прием в садах Букингемского дворца, на который приглашают гостей в знак признания их заслуг перед обществом. Представители благотворительных организаций, спасательных служб, чиновники, врачи, артисты, священники, учителя и т.д., которые в этом году так или иначе отметились.
На зеленых лужайках для гостей разбивают шатры, в которых буфетчики предлагают выпить чай, съесть сэндвич и пирожные, тут же играют оркестры. Члены британской королевской семьи прогуливаются между гостей и ведут с ними светские беседы. В этом году компанию Елизавете II составили ее внук принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон.
Today, Her Majesty The Queen hosted a Garden Party in the grounds of Buckingham Palace. pic.twitter.com/us30cR0ShN— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 мая 2019 г.