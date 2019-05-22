Аналитик: Центральный банк может снизить ключевую ставку в июне

На заседании в июне Центральный банк может принять решение о снижении ключевой ставки на 0,25%. В пользу этого решения говорит динамика инфляции и темпы роста ВВП, рассказал Накануне.RU директор по аналитическим исследованиям банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев.

Напомним, в апреле регулятор отказался от изменения ключевой ставки, она осталась на уровне 7,75% годовых. ЦБ назвал значимыми рисками повышенные инфляционные ожидания и внешние факторы.

Сейчас наблюдаются признаки замедления инфляции: согласно недельным данным, примерно до уровня 5,1% в годовом выражении, отмечает Харлампиев. При этом регулятор допускал ускорение индекса потребительских цен в апреле до 5,5% в годовом выражении.

"Дополнительный фактор в пользу "мягкого" решения регулятора могут стать предварительные данные по темпам роста ВВП в первом квартале текущего года – только 0,5% (к аналогичному периоду 2019 г.), что оказалось ниже оценки МЭР (0,8%), ожиданий ЦБ РФ (1 – 1,5%), а также консенсус-прогноза участников рынка (порядка 1,2%)", - говорит аналитик.

Эффект переноса НДС на рост цен уже практически завершен, он по официальным оценкам оказался вблизи нижней границы первоначальных прогноза регулятора (0,6 – 1,5 процентных пункта). К факторам ограничения инфляционного давления можно отнести укрепление рубля.

Вместе с тем снижение ставки в июне может стать разовым и не гарантирует перехода регулятора к более мягкой денежно-кредитной политике. Но в случае сохранения относительно нейтрального внешнего фона и усиления тенденции затухания инфляционных процессов ставки в течение года может быть еще раз снижена, уверен Харлампиев.

Заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 14 июня.