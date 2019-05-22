18 Сентября 2020
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Алексей Пушков, послание президента (2018) | Фото: nakanune.ru

Пушков: Украина - слабая полунищая страна. У нее нет ни кнута, ни пряника, ни денег

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление Киева о том, что Украина будет применять к России "политику кнута и пряника". Сенатор назвал это "подражанием великим державам".
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Как пишет ПолитЭксперт со ссылкой на РИА Новости, глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев в своей политике по отношению к России будет руководствоваться принципом "кнута и пряника". Он добавил, что для достижения цели "приемлемы все возможные способы".

"Будем просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения", - сказал глава администрации.

По мнению Алексея Пушкова, данное заявление прозвучало "весьма нелепо".

"Пустая хвастливая фраза. Украине хочется подражать великим державам. Но это не великая держава, а слабая полунищая страна. У нее нет ни кнута, ни пряника, ни денег", - написал российский сенатор в своем Твиттере.

Ранее стало известно, что новый украинский президент Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Москвой.

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Пушков: Украина - слабая полунищая страна. У нее нет ни кнута, ни пряника, ни денег

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Теги: Пушков, Россия, Украина



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