18 Сентября 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России
ФКП Амурский патронный завод &quot;Вымпел&quot; (2019) | Фото: vympel-apz.ru

Работники Амурского патронного завода "Вымпел" два месяца не получают зарплату

На Амурском патронном заводе "Вымпел" рабочие уже два месяца не получали заработную плату.

Долг составляет 32 млн рублей, количество сотрудников, которым не выплачивается заработная плата - 820 человек. Люди бастуют и отказываются выходить на работу, сообщает Regnum.

В правительстве Хабаровского края полагают, что задолженность образовалась из-за нехватки оборотных средств и безответственности заказчиков. Погашение задолженности, по данным ИА ДВ-Новости, запланировано до 30 мая.

ФКП Амурский патронный завод "Вымпел"(2019)|Фото: vympel-apz.ru

ФКП Амурский патронный завод "Вымпел"(2019)|Фото: vympel-apz.ru

Амурский патронный завод "Вымпел" - единственный патронный завод во всем Дальневосточном регионе, а также единственный патронный завод с государственной формой собственности. Входит в перечень стратегических предприятий оборонно – промышленного комплекса.

На сегодня это единственный в России специализированный патронный завод с уровнем технологии мирового класса, сообщается на сайте предприятия.

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Работники Амурского патронного завода "Вымпел" два месяца не получают зарплату

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Теги: амурский патронный завод вымпел, зарплата



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