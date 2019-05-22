На Южном Урале прокурор требует уволить замглавы района, обвиняемого в получении взятки

Прокурор потребовал уволить в связи с утратой доверия заместителя главы Чесменского района Константина Гнипа, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, он получил взятку в размере 480 тыс. руб. Якобы деньги ему передала коммерческая организация за заключение договора и оплату бюджетных средств по муниципальному контракту.

"Указанные действия дают основания для утраты доверия к работнику со стороны работодателя, что является обстоятельствами, влекущими расторжение трудового договора по инициативе работодателя по ч. 7.1 ст. 81 ТК РФ", - отметили в прокуратуре.

Прокурор потребовал от главы района расторгнуть трудовой договор с чиновником и уволить его в связи с утратой доверия.