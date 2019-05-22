18 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
проект, сквер у ЮУрГУ, (2019) | Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Власти Челябинска показали проект благоустройства сквера у ЮУрГУ

В Челябинске представили проект благоустройства сквера у ЮУрГУ. В сквере на улице Тернопольской заменят всю плитку, установят качели, скамейки и восстановят фонтан со стороны проспекта Ленина по "сухому" принципу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Не будет чаши с водой, просто плоскость, из которой будут бить струи воды. В городе такого рода фонтан будет сделан впервые", - рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

проект, сквер у ЮУрГУ,(2019)|Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Со стороны улицы Сони Кривой организуют еще одну зону отдыха, пространство замостят экоплиткой, чтобы сохранить газон.

Напомним, в сквере планировали построить часовню. В октябре прошлого года в Челябинске прошли публичные слушания по вопросу строительства православной часовни в сквере возле Южно-Уральского государственного университета. Тогда противникам и сторонникам застройки сквера так и не удалось договориться, слушания были остановлены, а дискуссия продолжилась уже в холле Дома архитекторов. Через неделю прошли публичные обсуждения проекта, где участникам снова не удалось найти единого решения, которое бы устроило всех.

После протеста в Екатеринбурге власти отложили решение о строительстве часовни, отметив, что сначала изучат мнения горожан по этому вопросу.

проект сквера напротив ЮУрГУ, часовня,(2017)|Фото: www.susu.ru

Добавим, что на благоустройство семи скверов и парков в Центральном районе в этом году направят 205 млн руб.

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Власти Челябинска показали проект благоустройства сквера у ЮУрГУ

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Теги: сквер, ЮУрГУ, благоустройство, часовня,



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