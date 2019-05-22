Зауральские спасатели продолжают мониторить ситуацию с лесными пожарами в регионе

Зауральские спасатели проверяют населенные пункты и садоводства, имеющие общую границу с лесом.

В этом году уже проверено 48 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, в 43 выявлено 541 нарушение требований пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Основные нарушения - несоответствие нормам противопожарного расстояния от границ застройки поселений до лесных насаждений, отсутствие очистки территории населенных пунктов от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности; отсутствие либо неисправность наружного противопожарного водоснабжения, а также отсутствие защитных противопожарных минерализованных полос, предупреждающих распространение огня при возникновении природных пожаров.

К административной ответственности привлечены 28 глав органов местного самоуправления и восьми сельских поселений.