Роскомнадзор в 2018 году оштрафовал СМИ на 27 млн рублей

Роскомнадзор в 2018 г. наложил на СМИ административные штрафы на общую сумму 27,4 млн руб. Сумма штрафов выросла в 1,2 раза, а количество протоколов - на 25%, следует из годового отчета ведомства.

Наибольшее количество предупреждений вынесено за распространение материалов, содержащих нецензурную брань

и использование СМИ для осуществления экстремистской деятельности, передает корреспондент Накануне.RU. На 33,3% увеличилось число предупреждений за злоупотребление свободой массовой информации, вынесенных учредителям СМИ.

"Наибольшее количество направленных в адреса редакций сетевых изданий обращений (97,7%), как и в предыдущие отчётные годы, связано с распространением на форумах и в материалах СМИ комментариев, содержащих нецензурную брань", - отмечено в отчете Роскомнадзора.

Снижение количества нарушений, а также размеров штрафов отмечено в сфере телерадиовещания. В целом количество нарушений в СМИ уменьшилось на 14,2%.