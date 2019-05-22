18 Сентября 2020
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Общество В России
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Роскомнадзор в 2018 году оштрафовал СМИ на 27 млн рублей

Роскомнадзор в 2018 г. наложил на СМИ административные штрафы на общую сумму 27,4 млн руб. Сумма штрафов выросла в 1,2 раза, а количество протоколов - на 25%, следует из годового отчета ведомства.

Наибольшее количество предупреждений вынесено за распространение материалов, содержащих нецензурную брань
и использование СМИ для осуществления экстремистской деятельности, передает корреспондент Накануне.RU. На 33,3% увеличилось число предупреждений за злоупотребление свободой массовой информации, вынесенных учредителям СМИ.

"Наибольшее количество направленных в адреса редакций сетевых изданий обращений (97,7%), как и в предыдущие отчётные годы, связано с распространением на форумах и в материалах СМИ комментариев, содержащих нецензурную брань", - отмечено в отчете Роскомнадзора.

Снижение количества нарушений, а также размеров штрафов отмечено в сфере телерадиовещания. В целом количество нарушений в СМИ уменьшилось на 14,2%.

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Роскомнадзор в 2018 году оштрафовал СМИ на 27 млн рублей

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Роскомнадзор, СМИ, штрафы



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