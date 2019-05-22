Внучка Боярского опровергла слухи о замужестве и учебе за границей

Старшая внучка актера Михаила Боярского Екатерина (20), которая также является дочерью депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Боярского, написала в Instagram опровержение слухов, которые в последние дни появились в сети.

Так, журнал "СтарХит" написал следующее: "До 7 класса она проживала в Петербурге, а затем родители решили отправить ее учиться за границу. Затем девушка вернулась из Англии и в 2017-м году окончила школу и поступила в вуз. <…> По слухам, внучка Боярского получила предложение руки и сердца от молодого человека, с которым встречается уже несколько лет".

И вот что на это отвечает Екатерина:

"Всем привет! Второй день я с удивлением наблюдаю за вниманием к моей скромной персоне. Коллегам из СМИ конечно виднее, но:

1. Я пока не планирую выходить замуж.

2. Я никогда не училась за границей. Ездила только в языковой лагерь на 2 недели".