18 Сентября 2020
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Общество В России
Екатерина Боярская (2019) | Фото:instagram.com/kboyarskaya98

Внучка Боярского опровергла слухи о замужестве и учебе за границей

Старшая внучка актера Михаила Боярского Екатерина (20), которая также является дочерью депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Боярского, написала в Instagram опровержение слухов, которые в последние дни появились в сети.

Так, журнал "СтарХит" написал следующее: "До 7 класса она проживала в Петербурге, а затем родители решили отправить ее учиться за границу. Затем девушка вернулась из Англии и в 2017-м году окончила школу и поступила в вуз. <…> По слухам, внучка Боярского получила предложение руки и сердца от молодого человека, с которым встречается уже несколько лет".

И вот что на это отвечает Екатерина:

"Всем привет! Второй день я с удивлением наблюдаю за вниманием к моей скромной персоне. Коллегам из СМИ конечно виднее, но:

1. Я пока не планирую выходить замуж.

2. Я никогда не училась за границей. Ездила только в языковой лагерь на 2 недели".

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Внучка Боярского опровергла слухи о замужестве и учебе за границей

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Теги: екатерина боярская, сергей боярский, внучка, опровержение



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