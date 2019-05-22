18 Сентября 2020
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Общество Курганская область
канализационный люк канализация (2016) | Фото: служба спасения СОВА

Жители Кургана могут сообщить об открытых канализационных люках и колодцах

Жители Кургана могут сообщить об открытых канализационных колодцах и отсутствии люков.

Раздел появился на сайте "Водного союза", сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

В сообщении нужно указать место и адрес, а также контактный телефон заявителя. Также к сообщению желательно прикрепить фото открытого колодца.

"Если вы увидели люк с плохо закрытой или отсутствующей крышкой – сразу же сообщите об этом по телефонам: 46-60-30, 46-11-73 или через сайт www.water45.ru. Это позволит максимально быстро устранить проблему и обеспечить безопасность горожан", - отметили в "Водном союзе".

Стоит отметить, что в прошлом году пришлось восстанавливать более 30 крышек колодцев. По фактам их кражи было возбуждено 8 уголовных дел, в ходе которых 10 крышек были изъяты и возвращены компании.

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Жители Кургана могут сообщить об открытых канализационных люках и колодцах

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Теги: открытые люки, колодцы, Курган, Водный союз



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