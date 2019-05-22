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окно (2018) | Фото:Накануне.RU

В Перми врачи спасли годовалого ребенка, выпавшего с шестого этажа

В Перми врачи краевой детской клинической больницы спасли годовалого ребенка, который выпал с шестого этажа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе больницы.

Инцидент произошел 11 мая. Ребенок в результате падения выжил, но был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии: не мог самостоятельно дышать, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К оказанию медицинской помощи были привлечены все члены хирургической бригады: хирург, травматолог, нейрохирург, анестезиолог, эксперты по компьютерной диагностике. Маленькому пациенту была выполнена компьютерная томография, в результате мультидисциплинарного обследования выявили повреждение внутренних органов.

Экстренную операцию ребенку выполнил хирург Данила Савельев и два ассистента Ксения Богданова и Анастасия Смышляева. Операция помогла сохранить ребенку жизнь, поскольку он мог погибнуть от большой кровопотери. Операция длилась два с половиной часа.

После операции лечение продолжили анестезиологи-реаниматологи совместно с хирургами. Специалисты выхаживали ребенка в течение восьми дней в отделении реанимации, под руководством заведующего, врача анестезиолога-реаниматолога Константина Горковца. 20 мая ребенка перевели в общую палату отделения нейрохирургии. Там он будет лечиться еще месяц.

Заместитель главного врача по хирургической помощи Краевой детской больницы Игорь Тюнягин, комментируя ситуацию, заявил, что в этой истории присутствует доля везения.

"Ребенок получил серьезные травмы, при которых своевременно оказанная медицинская помощь на всех этапах, позволила сохранить жизнь маленькому пациенту. Отмечу настоящую командную работу коллектива хирургической службы КДКБ, хочется поблагодарить весь медперсонал и за высокие результаты, которых удается добиваться вместе", - заявил Игорь Тюнягин.

Врачи краевой детской клинической больницы отметили, что в этом году это уже четвертый случай поступления пациентов после падения из окна и призвали родителей быть крайне внимательными.

Напомним, 10 мая, в Александровском районе Прикамья погиб четырехлетний мальчик. Он выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

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В Перми врачи спасли годовалого ребенка, выпавшего с шестого этажа

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Теги: ребенок, окно. падение, врачи, помощь



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