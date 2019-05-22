Китайские ВМС превзошли по размеру ВМС США

Количество китайского флота достигло 300 единиц, превысив число вымпелов на службе ВМС США. ВМС НОАК теперь превосходят по размеру флоты Германии, Индии, Испании и Великобритании вместе взятые. Однако Соединённые Штаты по-прежнему превосходят Китай по числу авианосцев (11 атомных, которых у ВМС НОАК пока нет) и имеют примерно такое же количество десантных кораблей.

В составе второго по численности флота – ВМС США 283 корабля, ВМФ РФ – 83, Великобритании – 75, Австралии - 48.

Большая часть китайского флота приходится на эсминцы, фрегаты и корветы (119 в общей сложности единиц).

Часть надводного флота, например, корветы типа 056 представляют собой небольшие легковооружённые корабли, пригодные лишь для действий в омывающих КНР морях. Фрегаты типа 054 несколько больше по размерам, но не могут эффективно поддерживать соединения авианосцев, или наносить удары с дальней дистанции. А два этих типа кораблей составляют до трети китайских ВМС.

У Китая не хватает ударных кораблей для проецирования военной силы вдали от собственных берегов, имеется только один авианосец, неспособный нести аналоги истребителей пятого поколения F-35.

Подводных лодок в ВМС НОАК насчитывается 76, в том числе и атомные с баллистическими ракетами на борту.

Напомним, китайские вооружённые силы создали сеть разведывательных спутников и подводных сонаров, позволяющих обнаружить приближение противника к территориальным водам, а также имеют на вооружении ракету "Дунфан-21" - единственную в мире противокорабельную баллистическую ракету средней дальности.