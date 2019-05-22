Звезду "России 1" избили в санатории

Звезда ток-шоу на "России 1" Гоген "Адвокат" Солнцев (38) рассказал, что его жена, 64-летняя пенсионерка Екатерина Терешкович получила удар в лицо, отдыхая в санатории.

Безжалостный экс-участник "Дома-2" опубликовал фото избитой жены в Instagram и написал не самый лестный отзыв о поведении супруги: "Игра престолов окончилась, вот и Катька заодно огребла. Вот так вот съездила в санаторий... Разругалась с персоналом, соседями (( нервы не подлечила, а наоборот расшатала и себе и другим, ещё и с фонарём осталась. Пришлось раньше окончания срока её забирать. Ну, надеюсь, что на даче ей будет куда более спокойно и безконфликтно...".

Фрик-пара частенько появляется в эфирах у Андрея Малахова. Публика разбирает и интимную жизнь пары, и гинекологические проблемы Терешкович. В какой-то момент пенсионерка решилась на сложные пластические операции ради омоложения и соответствия юному супругу. В результате Екатерину так перекроили, что глаза у нее стали смотреть в разные стороны, один всегда полузакрыт.