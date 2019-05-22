Григорий Вихарев покинул пост директора екатеринбургской "Спецавтобазы"

Депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев покинул пост директора ЕМУП "Спецавтобаза". Должность он занимал пять месяцев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Григорий Вихарев ушел в отставку по собственному желанию. Решение связано с тем, что поставленная перед руководителем муниципального предприятия задача – отладить процессы вхождения регионального оператора в экологическую реформу – была выполнена", – сообщили в пресс-службе "Спецавтобазы".

Вихарев также планирует заниматься вопросами мусорной реформы уже в качестве депутата городской думы.

Увольнение уже прокомментировал прошлый директор "Спецавтобазы" Нафик Фамиев. По его словам, Вихарев решил посвятить себя политике.

"Ну, а дальше банкротство, фактическая приватизация и срыв мусорной реформы в Екатеринбурге и ещё 33 муниципалитетах. Как и предсказывал", – считает он.

Предшественник Вихарева в САБ Сергей Пономарёв покинул свой пост вместе с командой после смены городского руководства, случившейся в сентябре 2018 года.

"Спецавтобаза" является региональным оператором по вывозу и переработке ТБО в Восточном округе. Это самое крупное на Урале предприятие, работающее с отходами и содержащие полигоны твердых бытовых отходов.

Ранее Накануне.RU проанализировало закупки ЕМУПа с октября 2018 года, и по мнению знакомых с ситуацией экспертов, предположительно, они могли проводиться с нарушениями законодательства. Некоторые из них уже пресекло свердловское УФАС и передало информацию в Центральный аппарат ФАС России.

А наряду с попытками увеличить тариф для населения через суд, МУП накапливал долги перед контрагентами. Сотрудники ЧОП "Феникс Груп" жаловались на появившиеся со стороны предприятия задолженности в сумме 1,2 млн руб.

"Мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический.