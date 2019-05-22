"Это откровенная провокация": в МВД опровергли "кадровые чистки" после акций протеста в Екатеринбурге

В свердловской полиции опровергли информацию о том, что после протестных акций против строительства храма в Екатеринбурге в МВД прошла "кадровая чистка".

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что по итогам протестных акций в ГУ МВД по Свердловской области прошло "несколько значимых увольнений".

Накануне.RU обратилось за комментарием к официальному представителю свердловского Главка Валерию Горелых.

"Распространенная в некоторых Telegram-каналах информация о якобы начавшихся увольнениях руководителей свердловского гарнизона полиции по итогам протестных мероприятий не соответствует действительности. Это откровенная провокация и стопроцентная фейковая новость", - отметил полковник Горелых.

СМИ сообщали, что рапорты об отставке написали заместители начальника Главного следственного управления Алексей Полупанов и Павел Пестов, а также начальник службы уголовного розыска Александр Мазаев.

"Три должностных лица, о которых написали в СМИ, уходят из системы МВД на заслуженный отдых в связи с выслугой лет. Во всех трех случаях это абсолютно продуманное и взвешенное решение. Все три руководителя зарекомендовали себя за долгий период службы только с положительной стороны, они имеют много заслуженных ведомственных наград. Все трое внесли большой вклад в борьбу с преступностью на территории Среднего Урала и всех трех действующий личный состав и ветераны будут вспоминать исключительно с положительной стороны, как боевых соратников", - добавил Валерий Горелых.