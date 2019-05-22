18 Сентября 2020
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золото слитки (2017) | Фото: dvtu.customs.ru

Рекордные закупки Россией золота назвали "плохим знаком" для мира

Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что рекордные закупки Россией золота в первом квартале 2019 года являются "плохим знаком" для мира.

По словам Эша, крупные закупки золота правительствами или центральными банками "редко когда бывают хорошим знаком для мира во всем мире".

Ранее сообщалось, что Россия в первом квартале 2019 года стала мировым лидером по закупкам золота. В этот период было приобретено 55,3 тонны драгоценного металла, тогда как общее количества золотого резерва страны составило более 2168 тонн.

Отмечается, что закупка Россией золота обусловлена стремлением снизить зависимость от доллара США на случай расширения санкций Вашингтоном.

Как пишет британское издание, Москва пытается защититься от возможного кризиса мировой экономики, сообщает Regnum.

Кроме того, РФ расценивает золото как инструмент для ограничения власти Соединенных Штатов, считает Эш. "Золотое правило гласит: у кого золото, у того и власть", - цитирует его газета.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале апреля в Конгресс США был внесен законопроект о новых антироссийских мерах, подразумевающий блокировку активов "двух или более" крупнейших банков РФ либо ужесточение или запрет на открытие счетов в российских кредитных организациях, а также запрет на сделки с суверенным долгом Москвы и любые инвестиции в энергетический сектор РФ.

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Рекордные закупки Россией золота назвали "плохим знаком" для мира

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Ранее 03.05.2019 07:00 Мск Россия стала мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

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