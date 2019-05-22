ЛУКОЙЛ готов купить Антипинский НПЗ без долгов

ЛУКОЙЛ может рассмотреть возможность покупки Антипинского НПЗ, но в текущем состоянии актив нефтяникам неинтересен. По словам вице-президента компании по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке Рустема Гималетдинова, НПЗ должен быть очищен от долговой нагрузки.

"Публикации о банкротстве мы видели, смотрим за этим, но это длительный процесс, и как он закончится - мы можем к этому вопросу вернуться. До его финансовой очистки завод нам неинтересен", - приводит его слова ТАСС.

Ранее среди интересантов фигурировала азербайджанская SOCAR и компания "Сибнефтегазпереработка", совладельцем которой является Алексей Щуровский - партнер владельца Группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

Как сообщало Накануне.RU, Антипинский НПЗ подал в суд иск о банкротстве, долги завод оценил в 346 млрд руб.

Напомним, к проекту строительства крупнейшего частного НПЗ в России имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров.