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Сургут (2018) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте сторонники Сталина забрали бюст вождя у "ответственно хранившей" его мэрии

Сургутские активисты забрали со склада мэрии бюст Иосифа Сталина, сообщил Накануне.RU инициатор установки памятника Денис Ханьжин.

Напомним, 15 сентября 2016 г. горожане установили бюст Сталина на набережной реки Обь. Монумент создали и поставили на народные пожертвования. Мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса. После его поместили на "ответственное хранение" в управление лесопаркового хозяйства.

21 мая активисты забрали бюст со склада управления и отвезли его на дачу одного из активистов сообщества "Работающая молодёжь Сибири". .

Бюст Сталина Сургут перевозка(2019)|Фото: vk.com

Бюст Сталина Сургут перевозка(2019)|Фото: vk.com

Бюст Сталина Сургут перевозка(2019)|Фото: vk.com

Отметим, к 9 мая в городе появились два баннера со Сталиным.

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В Сургуте сторонники Сталина забрали бюст вождя у "ответственно хранившей" его мэрии

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Теги: Иосиф Сталин, баннер, Великая Отечественная война



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