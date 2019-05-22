В KPI для Кремля добавили снижение протестов и рост доли патриотически настроенной молодежи

Для управлений внутриполитического блока администрации президента, который курирует первый заместитель главы ведомства Сергей Кириенко, введены шесть ключевых показателей эффективности (КPI). Об этом сообщает РБК.

По словам источников, это KPI по снижению уровня протестного потенциала; по обеспечению общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах; по повышению доли патриотически настроенной молодежи; по повышению уровня социального оптимизма.

Также, как сообщалось ранее, вводится общая для внутриполитического блока Кремля и замов губернаторов по внутренней политике система KPI: по уровню доверия власти и по выборам.

Выполнение KPI, за исключением "выборного", будет оцениваться раз в год. Критерии оценок в большинстве KPI преимущественно основываются на результатах соцопросов.

О том, что для подчиненных Кириенко в Администрации президента введут новую систему оценки их работы, стало известно в ноябре 2018 года.

Для всего внутриполитического блока будут введены так называемые KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности). Характерно, что уже несколько лет методом KPI оценивается работа губернаторов и региональных администраций. Как писало Накануне.RU ранее, управленческая инновация - продукт увлечения малазийским и сингапурским опытом.