18 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Козак, Максим Решетников (2019) | Фото: instagram.com/reshetnikovmg/

Переселение березниковцев из зоны техногенной аварии дополнительно профинансируют

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым совершили рабочую поездку в Березники, где посетили строительную площадку микрорайона Любимов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

По словам главы региона, с этого года число аварийных домов увеличилось на 15. В этих домах проживают порядка 500 человек, переселение из непригодного жилья запланировано на третий квартал 2020 года. Дмитрий Козак поручил краевым властям своевременно доносить до жителей информацию о состоянии домов и планах по переселению. Он подчеркнул важность координации действий федеральных, региональных властей, а также компании "Уралкалий".

"Мы оценили, как идет ликвидация последствий аварии, каким образом будут дальше развиваться события, что нам нужно еще сделать со своей стороны. В целом все идет по плану. Главное, чтобы люди видели перспективы: на это направлены наши усилия", - отметил заместитель председателя правительства.

Дмитрий Козак, Максим Решетников(2019)|Фото: instagram.com/reshetnikovmg/

Губернатор заявил, что перед властями края стоит задача - выполнить обязательства перед жителями Березников и переселить их из зоны техногенной аварии. Одновременно с этим, по словам Решетникова, важно обеспечить дальнейшее развитие Березниковско-Соликамского промузла.

"У нас здесь 0,5 трлн рублей запланированных инвестиций, порядка 5 тысяч новых рабочих мест только напрямую на предприятиях, из которых почти два из них уже созданы. Важно обеспечить заделы на ближайшие 10 лет. Поэтому приезд Дмитрия Николаевича важен и для решения первой задачи, потому что некоторые вопросы без правительства здесь не решить, и для второй, потому что развитие рудной базы — это гигантские инвестиции, при которых важны прогнозируемые и понятные условия", — отметил глава Прикамья.

Кроме того, губернатор отметил важность дальнейшего развития дорожной инфраструктуры микрорайона. Дороги обеспечат жителям транспортную доступность и исторического центра, и социальных объектов, и промышленных предприятий.

микрорайон Любимов, Березники(2019)|Фото: Правительство Пермского края

По итогам поездки Дмитрий Козак отдал поручение об оказании дополнительной финансовой поддержки. На расселение людей из домов, расположенных в зоне техногенной аварии, которые изначально не были запланированы, планируется направить 1 млрд рублей из трех источников: федерального, регионального бюджетов и бюджета "Уралкалия", а также 900 млн рублей из федерального бюджета – на дорожное строительство в микрорайоне Любимов.

Отметим, что в этом году планируется сдать восемь домов. Все дома жилого комплекса планируется достроить во втором-третьем квартале 2020 года.

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Переселение березниковцев из зоны техногенной аварии дополнительно профинансируют

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Теги: Дмитрий Козак, Максим Решетников, визит в Пермь, микрорайон Любимов, переселение, финансирование



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