18 Сентября 2020
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хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

За выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с США

Определился соперник сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Как передает корреспондент Накануне.RU, им стала команда США.

Во вторник в заключительном туре группового этапа Россия обыграла Швецию со счетом 7:4, а США уступили Канаде - 0:3.

Команда Ильи Воробьева сыграет с американцами в четвертьфинале завтра, 23 мая. Начало встречи в 17 часов 15 минут по московскому времени.

Напомним, нынешний чемпионат мира проходит в Братиславе и Кошице. Финальный матч состоится 26 мая.

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За выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с США

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Теги: Россия, США, хоккей, чемпионат мира



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