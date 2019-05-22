Белоруссия сняла ограничения на экспорт поступившей по "Дружбе" нефти

Белоруссия сняла ограничения на экспорт нефтепродуктов, заявил глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Ограничения ранее вводились из-за поступления некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба".

Внутренний рынок республики полностью обеспечен качественным топливом, сказал Рыбаков.

"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", — приводит "Белта" слова главы концерна. Рыбаков добавил, что в начале июня состоится обсуждение механизмов компенсации с российской стороной.

Хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля. Как сообщало Накануне.RU, "Транснефть" готова возместить ущерб, который был причинен нефтяным компаниям из-за поставок "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба".