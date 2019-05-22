Как недавно в Тюмени: под Владимиром ликвидированы готовящие теракт боевики

Оперативники ликвидировали двух боевиков, которые ранее были заблокированы в жилом доме в Кольчугине Владимирской области.

На предложение сложить оружие и сдаться, преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Их удалось ликвидировать в ходе ответного огня.

Как сообщили Накануне.RU в НАК, личности злоумышленников установлены, это сторонники одной из запрещенных в России террористических организаций. Они поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового скопления людей.

На месте стрельбы обнаружены оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

Как отметили в НАК, перед тем, как ввести режим КТО, жильцов соседних домов эвакуировали.

Напомним, что аналогичная спецоперация с эвакуацией жителей недавно прошла в Тюмени. Специальный правовой режим был введен в ночь с 12 на 13 апреля, он вводился в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации. В одном из частных домов были уничтожены двое приверженцев запрещенной в России организации ИГИЛ. Тогда они так же вступили в бой с сотрудниками правоохранительных органов. Предположительно, силовики вели ответную стрельбу с использованием пулеметов, затем частный дом, где укрывались террористы, загорелся, в результате чего боевики и погибли.