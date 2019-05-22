Мэр Иркутска и его сторонники идут на выборы в качестве самовыдвиженцев

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников заявил, что снимается с праймериз "Единой России" по определению кандидатов в депутаты гордумы.

Он сказал, что "интересы руководства реготделения не совпадают с интересами горожан, все это подвигает нас к тому, чтобы мы, в том числе и те, кто вместе со мной в одной команде идет на выборы, отказались от участия в праймериз и пошли своей дорогой". Ранее с праймериз снялись еще 39 человек. Их заявления были рассмотрены на оргкомитете реготделения "Единой России" 17 мая.

В числе снявшихся - чиновники мэрии, депутаты гордумы, а также работники муниципальных предприятий. Тем временем, на этой неделе поступило еще 11 заявлений об отказе участвовать в процедуре предварительного голосования.

По словам источников "Коммерсанта", секретарь регионального отделения "Единой России", спикер заксобрания Сергей Сокол и мэр Дмитрий Бердников были вызваны в Москву к секретарю генсовета партии Андрею Турчаку для разрешения конфликта, после того как ряд депутатов гордумы пожаловались, что мэрия препятствует им в проведении предвыборной агитации.

На встрече было решено, что Бердников снимет своих кандидатов с праймериз только по тем округам, где у единороссов останутся сильные кандидаты.

В 2010 году на всенародных выборах мэра Иркутска при поддержке КПРФ победил Виктор Кондрашов. Весной 2015 года, после изменения системы избрания градоначальника, депутаты гордумы выбрали Дмитрия Бердникова главой Иркутска из своего числа.