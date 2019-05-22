Житель Свердловской области второй раз выиграл миллионы в лотерею

3 млн 278 тыс. 408 руб. выиграл в лотерею житель Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в компании "Столото", это не первый крупный выигрыш в жизни счастливчика. Четыре года назад ему посчастливилось выиграть 1 млн 313 тыс. 745 руб.

По словам мужчины, он часто выбирает числа 16, 19 - дни рождения близких ему людей.

Так, как Алексей любит кататься на мотоцикле, то выигранные деньги планирует потратить на осуществление своей мечты – мотопутешествие по Крыму. Кроме того, счастливчик отремонтирует квартиру, купит автомобиль и поможет материально своим родителям.