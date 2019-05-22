В аэропорту Екатеринбурга открылся капсульный отель

В международном аэропорту Кольцово начал работать капсульный отель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, ячейки имеют размер 2 на 1,6 метра. Каждая капсула оборудована двуспальной кроватью с ортопедическим матрасом и подушками с "эффектом памяти". Постояльцы отеля могут воспользоваться индивидуальной системой вентиляции с возможностью регулирования, телевизором, освещением, электрическими розетками 220V и USB. Также в распоряжении - сейф, зеркало с подсветкой, бесплатный wi-fi.

Капсульный отель, который состоит из 14 кабинок, работает круглые сутки.

В настоящее время в аэропорту работает один отель 4* и один трехзвездочный отель.