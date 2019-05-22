Правительство РФ предложило снизить первый взнос для сельской ипотеки

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пообещал обсудить с ЦБ вопрос о снижении первоначального взноса для жителей сёл.

Премьер-министр признал, что власти достигли неплохих успехов по развитию ипотечного кредитования в городе, однако на селе или в сфере индивидуального жилищного строительства ситуация противоположная, так как последние два варианта банки считают более рисковыми.

"Хотя 20% [первоначальный взнос] — это не очень много, но для села это может быть очень большая сумма, такая малоподъемная", — сказал Медведев. По его словам, риски с сельской ипотекой связаны с продажей дома, так как в случае непогашения кредита банку сделать это сложнее, чем с квартирой в городе. Глава кабмина призвал найти оптимальный вариант мер для снижения первоначального взноса для ипотечных кредитов на селе, в частности - за счет субсидирования или возведения стандартных видов построек, сообщает ТАСС.

Тем временем, средняя ставка по ипотечным кредитам в течение трех лет должна упасть до 8%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин. Он отметил, что если Банк России добьется ценовой стабильности и снижения инфляции до 4%, стоимость фондирования для банков с высокой вероятностью упадет до 5%, а вслед за ней снизятся и ставки по ипотеке. В настоящее время, как отметил Тулин, инфляция составляет 5,2%, а средняя ставка по вкладам - 7%.

Несмотря на рост ставок, по итогам первого квартала 2019 года банки выдали ипотеки на 618,4 млрд руб., что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК.