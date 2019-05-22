В России предложили сократить количество пассажирских поездов

Министерство финансов России предложило авиаперевозчикам совместно с компанией "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос оптимизации пассажирских перевозок по маршрутам железнодорожного транспорта на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям.

Так, предполагается частично заменить железнодорожные перевозки на ряде перегруженных участков БАМа и Транссиба на перелеты. Данная инициатива обсуждалась в рамках рабочей группы по стабилизации цен на авиатопливо.

По данным Минфина, проект оптимизации поможет привлечь авиакомпаниям дополнительный пассажиропоток, а РЖД — увеличить объем грузовых перевозок в восточную часть страны, сообщает РБК.

Рабочая группа была создана после в феврале, когда кабмин отказался компенсировать авиаперевозчикам дополнительные расходы из-за возросших цен на авиатопливо.

Рост цен на топливо обошелся авиакомпаниям в дополнительные 50 млрд руб. по итогам прошлого года. Вопрос обсуждался на совещании вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака с нефтяниками и представителями авиакомпаний.

Как сообщалось ранее, УФАС России поддержало предложение Ассоциации европейского бизнеса, чтобы уровнять тарифы на оказание аэропортовых услуг для русских и иностранных перевозчиков при выполнении ими рейсов в другие страны, пишут "Известия".

Еще в декабре прошлого года ассоциация направила соответствующие предложения в Министерство транспорта, а также в крупные российские аэропорты - Домодедово, Шереметьево, Внуково и Пулково.