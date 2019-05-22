Новые 90-е: россияне предпочитают получать зарплату в "конверте"

Лишь 54 млн россиян отчитываются о своих страховых взносах и стаже работы перед Пенсионным фондом страны.

При этом трудоспособных граждан намного больше. Всего в России зарегистрировано 81,3 млн трудоспособных россиян. При этом официально безработными числятся немного более 800 тысяч человек. Еще 2,4 млн признаны неработающими по инвалидности. Остальные 24 млн взрослых и трудоспособных либо не работают, либо получают зарплату "в конверте".

По словам экспертов, ежегодно скрываемая сумма, с которой не платятся налоги, может составлять 12 трлн руб., а значит бюджет теряет 5,16 трлн руб. подоходного налога и страховых взносов. Эта цифра - третья часть доходной части бюджета России, сообщают "Известия".

Тем временем, чиновникам Администрации президента и аппарата Правительства вернут зарплаты на прежний уровень. Дело в том, что 1 мая 2015 года президент подписал указ, по которому их зарплаты были снижены на десятую часть, и каждый год этот указ продлевался. В 2019 году продления не случилось.

Примечательно, что в 2015 году предполагалось, что эта мера снизит затраты на содержание бюрократической структуры и даст сигнал по всей вертикали о том, что стоит сделать так же. Позже стало известно, что в Совете Федерации тоже сократили себе зарплату на 10%. Однако сразу после повышения пенсионного возраста, который, по оценкам многих экспертов, высвободил огромные средства для бюджета, зарплаты вернулись на прежний уровень.