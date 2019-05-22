18 Сентября 2020
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Экономика В России
топливо, бензин, заправка, АЗС, цены, Лукойл (2018) | Фото: Накануне.RU

В правительстве призвали не тревожиться из-за возможного скачка цен на бензин

Ситуация с ценами на автозаправках стабильная, бить тревогу о росте биржевых цен на моторное топливо в России еще рано.

Так считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который прокомментировал обращение к нему двух союзов независимых трейдеров.

"Мы мониторим ситуацию на рынке. Биржевые цены, как и ожидалось, немножко поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но это преждевременная тревога: тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, и оснований для такой тревоги нет", - отметил вице-премьер, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что стоимость бензина в стране может вновь пойти вверх, причем резко. Об этом говорится в письме главы независимого топливного союза Павела Баженова, адресованное вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Президент НТС сообщил, что цены региональных сбытов вертикально интегрированных компаний, среди которых Роснефть и ЛУКОЙЛ, "повышаются практически ежедневно во всех регионах страны".

Так, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23% и на 18,5% соответственно.

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В правительстве призвали не тревожиться из-за возможного скачка цен на бензин

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Теги: бензин, топливо



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