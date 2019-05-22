18 Сентября 2020
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Путин, телефон, (2016) | Фото:

Путин обсудил с Меркель и Макроном русский язык

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, стороны обсудили ситуацию на Украине с учетом произошедшей в стране смены власти. Также Путин выразил недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН закон "О языке" в Украине и напомнил Меркель и Макрону о приоритетности шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

"Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также стороны обсудили сирийскую проблематику, в том числе - многочисленные нарушения радикалами режима прекращения боевых действий в Идлибе. Среди других тем, которые были затронуты в ходе телефонного разговора - важность сохранения иранской ядерной сделки, приверженность сотрудничеству с Ираном; линия на восстановление в полном объеме прав делегации России в ПАСЕ.

В апреле председатель Постоянного представительства Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Минские соглашения уже невыполнимы. Так он указ президента России о предоставлении гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке. На заседании Совбеза ООН Ельченко подчеркнул, что отныне Киев считает невозможным проведение в Донбассе местных выборов, как записано в Минских соглашениях.

Он назвал указ Владимира Путина незаконным и призвал отменить его. При этом, как сообщало Накануне.RU, украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что указ Путина не имеет отношения к Минским договоренностям.

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Путин обсудил с Меркель и Макроном русский язык

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Теги: Путин, Меркель, Макрон, Украина, Сирия



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