Зеленский проведет референдум по отношениям с Москвой

Украинский президент Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Москвой.

Как сообщил глава президентской администрации Андрей Богдан, по этой теме должны "не только депутаты проголосовать, а президент принять решение". Богдан призвал "общество дать оценку".

Тем временем, для проведения такого голосования потребуется принятие соответствующего закона, что станет "основным направлением деятельности".

Жителей Украины планируется спросить о "мирных договоренностях с Россией" и конфликте в Донбассе, сообщает "Российская газета".

Напомним, Зеленский назначил Багдана на должность главы своей администрации 21 мая. В 2014 году Богдан работал в должности советника главы Днепропетровской области, олигарха Игоря Коломойского.