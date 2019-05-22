В МИД России прокомментировали новые санкции США

Новые американские санки в отношении Москвы в "неприглядном свете" и наносят ущерб как двусторонним отношениям, так и возможностям для сотрудничества двух стран.

Об этом сообщили в МИД России, комментируя решение Вашингтона включить в "черные списки" московский завод "Авангард", Тульское конструкторское бюро приборостроения и 11-й учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ указали на то, что Вашингтон словно "торопится перечеркнуть позитивный характер" недавнего визита в Россию госсекретаря Майкла Помпео. В МИД считают, что "в реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права", сообщает "Российская газета".

Напомним, о новых санкциях стало известно 21 мая. Ограничительные меры подразумевают, в том числе, запрет на закупки США продукции предприятий.

Ранее министр энергетики США Рик Перри подтвердил планы американцев ввести санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2".

По итогам своего визита в Москву, госсекретарь США Майк Помпео рассказал, в каких сферах возможно сотрудничество Вашингтона и Москвы, несмотря на санкции. По его словам, их три - это КНДР, Афганистан и борьба с мировым терроризмом. При этом сотрудничество с Россией по Афганистану интересно Штатам также с точки зрения ослабления террористической угрозы, которая исходит из региона.