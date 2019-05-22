Спустя три часа: эвакуированы застрявшие пассажиры московского метро

Из московского метрополитена эвакуировали застрявших людей.

К настоящему времени все пассажиры Солнцевской линии эвакуированы и вышли на близлежащую станции. За помощью к медикам никто не обращался, сообщает "Интерфаскс".

Как сообщалось ранее, вечером застрявший в тоннеле поезд стал причиной сбоя в движении поездов на Солнцевской линии столичного метро. Поезда не ходят от "Парка Победы" до станции "Савеловская".

Причиной инцидента назвали падение напряжения в контактном рельсе.

В январе из-за подтопления было закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".