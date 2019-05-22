"Ситуация подана мрачно". Уральская индустрия туризма понесёт убытки из-за "храмового" скандала

Конфликт вокруг строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге негативно отразится не репутации Свердловской области и – как следствие – развитии туристической индустрии в регионе. Об этом Накануне.RU рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его мнению, скандал, связанный с противостоянием сторон у Театра драмы, не повлияет на такие мероприятия, назначенные на июль текущего года, как Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 и Международная промышленная выставка "Иннопром".

"Если говорить о ближайших мероприятиях с точки зрения краткосрочной перспективы, то подобные события не могут повлиять на решение представителей бизнеса – они заранее спланировали своё время и даже купили авиабилеты на период проведения саммита и "Иннопрома", – считает эксперт. – Более того, на деловых встречах отрицательный информационный фон отражается значительно меньше, потому что люди едут решать вопросы бизнеса, им это необходимо".

Но что касается туристов, особенно иностранных, которых интересуют отдых и экскурсионные программы, то для них привлекательность Среднего Урала области может оказаться под большим вопросом.

"Безусловно, мы рискуем, особенно если ситуация будет и дальше развиваться по негативному сценарию, – убеждён Мальцев. – События вокруг храма и сквера наносят существенный ущерб имиджу Свердловской области в первую очередь по той причине, что важнейшим и определяющим для туриста, особенно иностранного, является вопрос безопасности".

Он подчеркнул, что массовые беспорядки в центре города не являются признаком безопасности территории, так что в долгосрочной перспективе отрицательные последствия для туристической индустрии, для её инфраструктуры неминуемы.

"Мы поддерживаем отношения, в том числе дружеские, неформальные с рядом национальных офисов и просто коллегами за рубежом, – поделился директор Уральской ассоциации туризма. – И имеем абсолютно достоверную информацию о том, что в ряде стран, в том числе в Европе, Азиатском регионе, Южной Африке наш сюжет был подан так, что всё выглядело гораздо мрачнее, чем на самом деле. Но люди сделали вывод о серьёзном масштабе бедствия, нас даже спрашивали, не идут ли погромщики по нашим домам".

По словам Мальцева, потенциальным зарубежным гостям, планирующим отдых, достаточно малейшей информации о нестабильных проявлениях в регионе, чтобы они изменили маршрут поездки.

"Мы многие годы добивались, чтобы Россия в целом и наш Уральский регион в частности воспринимались как безопасные направления, – подчеркнул собеседник. – Теперь наша задача, чтобы не зацементировалось предвзятое представление о Свердловской области как о регионе, где бесконтрольно проходят массовые акции, где власть неспособна адекватно реагировать на определённые вызовы, где правоохранительные органы могут заменять институты гражданского общества".

Эксперт не исключает, что инфоповодами в Екатеринбурге воспользуются зарубежные СМИ, чтобы потеснить конкурентов на формирующемся в России туристическом рынке.

Что касается внутреннего туризма, то для него последствия конфликта в Екатеринбурге Мальцев оценивает как незначительные: подобные акции россияне воспринимают намного спокойнее. Хотя серьёзные зарубежные инвесторы, с которыми выстраивают отношения представители уральской туриндустрии, вполне могут переориентироваться на другие регионы нашей страны, где, на их взгляд, "поспокойнее", например, Самарскую, Нижегородскую, Новосибирскую области. И на некоторое время можно будет наблюдать утрату интереса к Свердловской области.

Относительно духовного или паломнического туризма, то и здесь, как говорится, тоже не слава богу. Если в минувшем году такой вид туризма на Среднем Урале получил стимул для развития после проведения "Царских дней", приуроченных к 100-летию расстрела семьи отрекшегося императора Николая II, визита патриарха Кирилла, открытия в регионе ряда объектов духовно-исторического наследия, то теперь это наследие серьёзно дезавуировано.

"Паломничество мы рассматриваем как один из ключевых видов туризма для Свердловской области, а такие события вокруг храма святой Екатерины ничего хорошего не принесут", – с сожалением констатировал Мальцев.