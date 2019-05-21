"Для венгров приехать в Югру – это как приехать домой": Норберт Конкой прибыл в Ханты-Мансийск

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Норберт Конкой прибыл с рабочим визитом в столицу Югры. В Ханты-Мансийске иностранный гость встретился с художником Геннадием Райшевым и посетил открытие Международного молодежного фестиваля "Финно-угорская весна – 2019", сообщили Накануне.RU в информационной службе "Открытого региона – Югры".

В Ханты-Мансийские Норберт Конкой впервые. Знакомство посла Венгрии со столицей Югры началось в галерее-мастерской хантыйского художника Геннадия Райшева.

"Это очень большое впечатление. Для нас, венгров, приехать в Югру - это как приехать домой. Я увидел очень впечатляющие картины, которые изображают пространство, животных, жизнь людей – это очень живые и яркие картины с колоссальной энергетикой", - подчеркнул Конкой.

Геннадий Райшев уже сотрудничал с Венгрией – там проходили его первые зарубежные выставки.

"Тогда я получил более широкое представление о самой Венгрии и людях этой страны. У меня сложилось впечатление, что венгры – это наши родственники. Это родство чувствуется в самой культуре", - отметил художник.

В год Геннадий Райшев пишет около 400 работ, а всего на данный момент художником написано около 20 тыс. картин. Он использует многообразие изобразительных средств – от сибирской архаики до современного постмодерна.

После Норберт Конкой поприветствовал участников фестиваля "Финно-угорская весна", который стартовал сегодня в Югре.

"Мы, венгры, чувствуем себя в Европе народом экзотичным. Осознание своей непохожести на европейцев двигало венгерских ученых, заложивших в 18 и 19 веках основы угорского языкознания. За то время, пока мы с вами жили врозь, многое изменилось, но мы чувствуем свои корни, мы храним память о своей Родине", - сказал Норберт Конкой.

В программе фестиваля – мастер-классы, выставки, образовательные площадки. Отметим, что Югра впервые принимает это мероприятие на своей территории.