На Ставрополье нашли останки четырех красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной

В Ставропольском крае поисковики обнаружили останки четыре солдат Красной армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Есть версия, что красноармейцы служили под знаменами Пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса.

Останки солдат найдены в селе Эдиссия Курского района, об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении ООД "Поисковое движение России".

Отмечается, что на останках не нашли никаких носителей информации, которые бы позволили поисковикам установить имена и судьбы бойцов. Лишь по обнаруженным в данном месте артефактам специалисты сделали вывод о принадлежности солдат к кавалерийским частям.