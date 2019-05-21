На Ямале у самолета Як-42 после взлета заклинило шасси

На Ямале произошло ЧП с самолетом.

Як-42 с 104 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Нового Уренгоя в 18.03 21 мая, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

После взлета выяснилось, что шасси не убраны. Командир корабля принял решение посадить самолет.

Воздушное судно должно было лететь в Уфу. Все пассажиры и экипаж самолета целы и невредимы.

"Сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются члены экипажа и пассажиры, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.