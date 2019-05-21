В московском метро поезд застрял в тоннеле

Застрявший в тоннеле поезд стал причиной сбоя в движении поездов на Солнцевской линии столичного метро.

Поезда не ходят от "Парка Победы" до станции "Савеловская". В твиттере подземки сообщается, что неисправный состав уже буксируется в депо.

Сейчас нет движения от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». Вспомогательный состав, который отбуксирует остановившийся поезд, уже направлен. Работаем над восстановлением движения. — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.

Кроме того, там отметили, что информация о задымлении не соответствует действительности.

В апреле на восточном участке Сокольнической линии московского метро была ограничена скорость движения поездов. Это произошло из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащем метрополитену.

В январе из-за подтопления было закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".