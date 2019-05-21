17 Сентября 2020
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челябинская городская свалка (2018) | Фото: Накануне.RU

Через 20 лет объект будет полностью безопасен. В Челябинске представили проект рекультивации городской свалки

Технический этап рекультивации челябинской городской свалки начнется в 2020 году. Свалку засыплют грунтом, накроют специальным гидроизоляционным материалом и высадят растительность. В результате объект превратится в зеленый холм, однако полностью безопасным он станет через два десятка лет. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора ФГУП "РосРАО" Дмитрий Хватков, передает корреспондент Накануне.RU.

Челябинская свалка занимает площадь 55 гектаров и в некоторых местах достигает 40 метров высотой. За годы ее работы там накопилось 17,5 млн кубометров отходов. Рекультивация объекта пройдет в три этапа: подготовительный, технический и биологический. Заключение государственной экологической экспертизы компания должна получить в декабре, однако к работам планируется приступить уже этим летом.

челябинская городская свалка(2018)|Фото: Накануне.RU

"Есть часть работ подготовительного этапа, которые не требуют прохождения государственной экологической экспертизы. Такие как обустройство бытовых и административных зданий, ограждение, завозка грунта. Это занимает время, но не является основной работой. Основную работу по обустройству инженерной инфраструктуры мы будем выполнять только после получения всех экспертиз", - рассказал Дмитрий Хватков.

К техническому этапу "РосРао" приступит в следующем году. В рамках него необходимо исключить экологические риски, для этого необходимо построить современные системы дегазации и сбора фильтрата.

"Основные работы пройдут по обустройству системы активной дегазации, поскольку на свалке, по нашим расчетам, образуется порядка 4 тыс. 800 кубометров газа в час. Для этого мы проектируем вертикальное дренирование тела свалки, на откосах будет выполнено горизонтальное дренирование. После этого газ будет насосами передаваться на магистральный трубопровод и уже подаваться на установку термического обезвреживания свалочного газа", - подчеркнул он.

Также, по расчетам специалистов, из тела свалки выходит порядка 150 кубометров фильтрата. Компания проектирует систему сбора свалочного фильтрата на 200 кубометров.

"По периметру тела свалки мы обустроим шпунтовую стенку, опустим ее примерно на 6-7 метров, там находится глинистый водоупорный слой, и по внутреннему периметру этой стенки обустроим сеть колодцев, в которых будет собираться фильтрат и после насосами будет передаваться на очистные сооружения. В дальнейшем его будут передавать на обезвреживание специализирующей организации, а также получать техническую воду, которую будем чистить до нормативов рыбхоза, и впоследствии использовать для пылеподавления или поливки растительности", - сообщил Хватков.

городская свалка, Челябинск,(2017)|Фото: ОНФ Челябинская область

Также необходимо провести работы по формированию бортов – срезать порядка 13 метров высоты северного склона и переместить южнее. При этом в "РосРао" не скрывают, что полностью избавить челябинцев от дискомфорта при проведении этих работ они не смогут, но пообещали принимать во внимание метеоусловия в городе и приостанавливать работы на период НМУ.

После этих работ на свалку завезут грунт, который накроют специальным гидроизоляционным материалом. Сверху снова будут отсыпать грунтом и 20-сантиметровым слоем плодородной почвы. В биологический этап рекультивации здесь будут высаживать растительность.

В целом на рекультивацию свалки, по оценке исполнителя работ, потребуется от 3 до 4 млрд руб.

Однако на заседании Общественной палаты региона представители "РосРао" не смогли назвать точный экологический эффект, который город получит после рекультивации объекта. В частности, неизвестно, какой объем газа выходит из тела свалки и сколько потребуется времени, чтобы свалка стала полностью безопасной.

"Были мнения, что до 30% свалка дает выбросов. Более точно эту цифру мы сможем сказать, когда будет обустроена система активной дегазации. Даже после проведения рекультивационных работ, по опыту, до 20 лет может продолжаться газовыделение. Оно постепенно будет уменьшаться со временем. Спустя пару десятков лет объект будет полностью безопасен", - подчеркнул Дмитрий Хватков.

Для этого потребуется снова провести экологическую экспертизу, по результатам которой объект может быть признан неопасным.

Кроме того, после рекультивации потребуются средства из бюджета на содержание свалки и эксплуатирующая организация.

"Эксплуатирующая организация будет определена, потому что оборудование, которое там будет размещено будет эксплуатироваться до 20 лет. Стоимость эксплуатации мы сейчас не готовы назвать, эти расчеты проводим", - добавил он.

В компании заявляют, что будут действовать открыто – готовы привлекать общественные организации, сделать прямую трансляцию показателей газоанализаторов, а также сформировать штаб для оперативных и выездных совещаний. В минэкологии также заверили, что будут следить за ходом работ в ежедневном режиме.

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Через 20 лет объект будет полностью безопасен. В Челябинске представили проект рекультивации городской свалки

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Теги: городская свалка, Челябинск, отходы, мусор, рекультивация, минэкологии, РосРао,



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