17 Сентября 2020
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Владимир Зеленский, президент Украины (2019) | Фото: Instagram, Владимир Зеленский

Досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля, сообщает пресс-служба Зеленского.
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Как сообщало Накануне.RU, по данным опроса трех украинских центров, за партию Зеленского "Слуга народа" готовы проголосовать 40% из числа тех, кто будет участвовать в выборах. У "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медедчука и Вадима Рабиновича, "Блока Петра Порошенко "Солидарность" и "Батькивщины" Юлии Тимошенко – около 10%. Остальные партии не набирают более 5%, но проходной барьер могут снизить до 3%. Это значит, что в Раду могут попасть еще несколько партий. Зеленский уже обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать 22 мая внеочередного заседания парламента для изменения закона о выборах.

По данным опроса, проведенного международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), "Слуга народа" имеет рейтинг 35%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 15%, "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко" - по 9%. Другие партии также не набирают более 5%.

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Досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля: Зеленский подписал указ

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Верховная рада



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