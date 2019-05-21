17 Сентября 2020
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Экономика В России
топливо, бензин, заправка, АЗС, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

Козака предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Стоимость бензина в России может вновь резко возрасти. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы Независимого топливного союза Павела Баженова, адресованное вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Президент НТС указал, что цены региональных сбытов вертикально интегрированных компаний, среди которых Роснефть и ЛУКОЙЛ, "повышаются практически ежедневно во всех регионах страны".

Так, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23% и на 18,5% соответственно.

Президент НТС назвал неработающим демпфирующий механизм, который предложило правительство для сдерживания цен. Рост цен можно предотвратить, если вдвое снизить акцизы на топливо класса "Евро-5" и повысить продажи топлива на бирже, полагает Баженов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с 1 апреля кабмин продлил "заморозку" тарифов на бензин и дизельное топливо еще на три месяца.

В начале апреля Госдума отклонила законопроекты о введении государственного регулирования цен на автомобильное топливо, ссылаясь на возможное снижение рентабельности и закрытие автозаправок.

Отметим, что эксперты считают ситуацию на рынке нефтепродуктов – дизельного топлива, бензина, авиационного керосина – катастрофической. В интервью Накануне.RU экономист, член экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский рассказал, что бензин рос в цене даже на фоне падения стоимости нефти на 12% – это уже не рыночная картина. Причина – в откровенно удушающей финансовой политике государства, которая привела к тому, что в цене бензина "не осталось нефти".

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Козака предупредили о риске нового скачка цен на бензин

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Теги: бензин, цены, дмитрий козак



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