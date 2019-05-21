В Госдуме в законопроекте, "защищающем звезд", увидели цензуру и наступление на гласность

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не одобрил во вторник, 21 мая, поправки в Гражданский кодекс, которые предлагает внести депутат от КПРФ Юрий Синельщиков. В прессе этот законопроект окрестили "законом о защите частной жизни знаменитостей", но сам автор поправок утверждает: его предложение направлено на упрощение взаимоотношений между журналистами и тех, о ком они пишут.

Парламентарий предлагает исключить из статей 152.1 и 152.2 Гражданского кодекса РФ понятия "публичный интерес" и "общедоступность". Таким образом, люди, представляющие "публичный интерес" (звезды, политики и т.д.) будут уравнены с обычными гражданами, которых защищают другие законы и статьи, например, касающиеся клеветы.

В комментарии Накануне.RU Синельщиков рассказал, что члены комитета увидели в его проекте введение цензуры и наступление на гласность. Но депутат говорит, что лишь хочет заставить журналистов проверять информацию и перестать злоупотреблять размытой формулировкой.

"Сегодня у нас по закону не допускается без согласия гражданина сбор, хранение и использование информации о его частной жизни. Но из этого правила есть два исключения: если персона представляет публичный интерес – артист, спортсмен, депутат и т.д. или просто гражданин в резонансной ситуации. Второе исключение: если информация стала общедоступной раньше. Не важно, если это неправда. Какое-то СМИ написало, что у человека есть жабры или он живет 200 лет. Можно опубликовать, не отвечая и на проверяя подобную несусветность", - поясняет суть проблемы депутат.

"Мы не вводим новые нормы, а наоборот, убираем их, упрощаем закон. Все законопроекты, появившиеся в последнее время и направленные на борьбу с ложью, с фейковыми новостями, - предусматривают уголовные или административные наказания, лишение свободы или штраф. А мой законопроект предлагает состязательность. Если возникает спор, журналист и персона, о которой он написал, идут в суд и спорят там, на равных", - аргументирует Синельщиков.

Он отметил, что подобные законы существуют во всех цивилизованных обществах и призвал прекратить использовать в качестве главного регулятора уголовный кодекс, сделать этим инструментом гражданский процесс.