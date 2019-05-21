"Жители округа имеют доступ к самым высоким технологиям": посла Венгрии впечатлили возможности югорской медицины

Чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в России Норберта Конкоя впечатлили возможности югорской медицины. Гость посетил Окружную клиническую больницу и высоко оценил используемое в ней оборудование, сообщили Накануне.RU в службе информации "Открытого региона - Югры".

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский и главный врач Окружной клинической больницы Елена Кутефа продемонстрировали иностранному гостю возможности одного из ведущих учреждений здравоохранения Югры. Норберт Конкой побывал в детской поликлинике, Окружном онкологическом центре, отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Главврач ОКБ рассказала гостю об использовании телемедицины в округе.

"Мы можем связаться с помощью телемедицинского оборудования с любой поликлиникой, ФАПом. Также мы можем проконсультироваться с любым федеральным центром", - отметила Ирина Кутефа.

Норберт Конкой остался под впечатлением от увиденного.

"Спасибо вам за то, что показали чудесное оборудование. Жители здесь имеют бесплатный и быстрый доступ к современным и самым высоким технологиям. Телемедицина – это будущее. Это связывает отдаленные населенные пункты. Это очень полезный опыт, и я буду обязательно рассказывать о нем в Венгрии", - сообщил посол.