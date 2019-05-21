США ввели санкции против двух российских предприятий и учебного центра
США ввели очередные санкции против ряда российских организаций.
В черный список попали Тульское конструкторское бюро приборостроения, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский завод "Авангард".
Санкции подразумевают, в том числе, запрет на закупки США продукции предприятий, передает РИА Новости.
Ранее министр энергетики США Рик Перри подтвердил планы американцев ввести санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2".