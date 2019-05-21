17 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

США ввели санкции против двух российских предприятий и учебного центра

США ввели очередные санкции против ряда российских организаций.

В черный список попали Тульское конструкторское бюро приборостроения, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский завод "Авангард".

Санкции подразумевают, в том числе, запрет на закупки США продукции предприятий, передает РИА Новости.

Ранее министр энергетики США Рик Перри подтвердил планы американцев ввести санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2".

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США ввели санкции против двух российских предприятий и учебного центра

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Теги: сша, санкции



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Ранее 22.05.2019 00:12 Мск В МИД России прокомментировали новые санкции США

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