Санкции подразумевают, в том числе, запрет на закупки США продукции предприятий, передает РИА Новости .

В черный список попали Тульское конструкторское бюро приборостроения, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский завод "Авангард".

США ввели санкции против двух российских предприятий и учебного центра





