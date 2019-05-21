Классика жанра: у задержанного замгубернатора Ростовской области нашли коллекцию часов и картины в золотых рамках

Во время обысков у замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша нашли коллекцию элитных часов, драгоценности и другие атрибуты роскошной жизни.

Напомним,задержание чиновника прошло сегодня, ранее в рамках этого же уголовного дела был арестован бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

Речь идет о деле о "золотом" песке для строительства "Ростов Арены". Якобы Сидаш указал Безуглову провести торги без необходимых корректировок проекта для строительства инфраструктуры стадиона. Замгубернатора подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщает DonDay.ru, в особняке замгубернатора прошли обыски. Среди найденного – часы на сумму 250 тысяч долларов, драгоценности, иностранная валюта и картины в золотых рамках.

Один из портретов изображает самого заместителя губернатора в образе дворянина с орденами Святого Георгия.

В апреле СМИ сообщили, что бывшие и действующие чиновники стали фигурантами дела о хищениях миллионов рублей при строительстве "Ростов-Арены" - стадиона, принимавшего ЧМ-2018. Тогда же сообщалось и о проверке в отношении Сергея Сидаша.