16 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (2019) | Фото: Накануне.RU

"За "цифрой" должна стоять экономика". Уральские промышленники обсудили инновации

Реализация нацпроектов открывает огромный рынок для компаний и предприятий Свердловской области. Залог конкурентоспособности в условиях цифровизации не только высокое качество продукции, но и инновационные разработки и технологии. Достижения уральских предприятий в этой сфере и проблемы, препятствующие внедрению инноваций, обсудили участники расширенного заседания президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, которое в канун дня предпринимателя прошло в доме Севастьянова.

На заседании президиум совета СОСПП присутствовал почти в полном составе. Губернатор Евгений Куйвашев обратился к промышленникам с просьбой внимательно отнестись к задаче по увеличению доли предприятий с инновациями, которую поставил президент России. К 2024 г. их доля в России должна вырасти до 50%. "Установлен показатель по росту затрат на исследования и разработки. Сегодняшний рост в пределах 8% в год не позволяет достичь этих показателей, нам нужно существенно изменить свои планы", - выступил Евгений Куйвашев.

расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Дмитрий Пумпянский, Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров(2019)|Фото: Накануне.RU

Второе пожелание к промышленникам – включиться в проект разработки индивидуальных программ повышения производительности труда и внедрению инновационных процессов. "Мы планируем вовлечь в реализацию проекта не менее 300 предприятий, в том числе 40 в текущем году", - отметил губернатор.

Также Евгений Куйвашев попросил крупные компании обратить внимание на малый бизнес – именно в этом секторе сосредоточены многие IT-компании. Сейчас небольшие предприятия не имеют шансов донести информацию до центров принятия решений крупных холдингов. Евгений Куйвашев предложил СОСПП взять на себя роль куратора этой кооперации.

По итогам опроса, 59% предприятий региона считают, что занимаются инновационной деятельностью, сказал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Однако некоторые подразумевают под инновациями цифровизацию учетных систем, а не новые технологические переделы. Эти "серые зоны" в понимании инноваций нужно устранить, заявил глава союза, и поставить на первый план не хайп с цифровой экономикой, а экономическую целесообразность тех или иных нововведений.

расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Дмитрий Пумпянский(2019)|Фото: Накануне.RU

Когда предприятия тянутся за модой и установкой на государственном уровне, происходит внедрение "цифры ради цифры", рассказал председатель правления KPMG в России и СНГ Олег Гощанский. В компаниях создают digital департаменты, которые не выполняют своих функций, а слово "цифровой" в описании проекта заставляет инвесторов отказываться от объективной экономической оценки.

"Предприятии экономят на инвестициях в производство, оборудование и предпочитают вкладывать большие средства в технологию и роботизацию, толком не понимая, зачем и на выходе видят, что просчитались, получают убытки. Всегда нужен экономический расчет", - отметил Гощанский. Он привел примеры успешного внедрения цифровых технологий в отрасли ТЭКа, системах контроля ремонта, беспилотных технологиях.

Новые технологии требуют сотрудников с новыми компетенциями. О проблемах в подготовке кадров для IT-отрасли рассказал гендиректор "СКБ-контура" Дмитрий Мраморов. В Свердловской области работает более 300 компаний, сектор развивается. Но уже сейчас в среднем на одну вакансию приходится один кандидат и количество мест в вузах по IT-специальностям не растет.

расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Дмитрий Мраморов(2019)|Фото: Накануне.RU

"На всю область на бюджетные места в вузах принимается порядка 1700 человек, что в полтора-два раза хуже Новосибирской области и Татарстана и в 5,5 раз хуже Санкт-Петербурга. Нам нужно увеличивать количество мест на 300-400 в год, потому что бизнес идет за рынком труда и компании будут уходить в другие регионы", - выступил Дмитрий Мраморов.

Вместе с тем преподаватели "старой школы" не всегда могут готовить современных разработчиков, сказал Мраморов. Он предложил создать программу поддержки для выпускников вузов, которые захотят работать в преподавателями.

В финале заседания состоялось подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством региона, УрФУ, уральским отделением РАН и союзом. Соглашение предусматривает создание научно-образовательного центра "Передовые промышленные технологии" (на базе УРФУ), Уральского математического центра (база - Институт математики и механики им. Красовского) и инновационного научно-технологического центра "Татищев". Последний станет местной "сколковской долиной" со всем спектром льгот и преференций, сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

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"За "цифрой" должна стоять экономика". Уральские промышленники обсудили инновации

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Теги: союз промышленников и предпринимателей, Евгений Куйвашев, Дмитрий Пумпянский, цифровая экономика, инновации, Виктор Кокшаров, цифровизация



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