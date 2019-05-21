16 Сентября 2020
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Игра престолов (2018) | Фото:youtube.com

Последний сезон "Игры престолов" стал невероятно популярен у пиратов

В компании по кибербезопасности Group-ID рассказали о "блокировке" более 43 тыс. нелегальных ссылок на серии восьмого сезона "Игры престолов" с начала его трансляции. Всего за последние четыре года компания выявила более 180 тыс. пиратских ссылок на этот популярный сериал.

Специалисты отмечают, что заключительный сезон стал самым популярным не только у зрителей, но и у пиратов. "Пиратки" финального сезона Game of Thrones появились на 1098 различных сайтах, причем 94 из них были тематическими — они создавались специально под "Игру престолов", - рассказали в пресс-службе компании.

Более 30 тыс. найденных ссылок были изъяты из поисковой выдачи "Яндекса".

"Но пираты не сидели сложа руки: они ежедневно создавали новые зеркала своих ресурсов взамен заблокированных. Только один из владельцев "пиратского проката" создал более 20 зеркал на своих поддоменах", - отмечают в Group-ID.

С каждым сезоном аналитики отмечали возрастающий интерес пиратов к Game of Thrones. Например, если по пятому сезону непосредственно во время трансляции были обнаружены и заблокированы 2 067 пиратских ссылок, то по 7 сезону их было 12 540, а по 8 сезону — уже 43 711.

В пятерку самых популярных у пиратов сайтов входят также такие сериалы как "Настоящий детектив", "Миллиарды", "Хорошая жена" и "Мир Дикого Запада".

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Последний сезон "Игры престолов" стал невероятно популярен у пиратов

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Теги: игра престолов, последний сезон, пираты



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