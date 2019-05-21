Против Порошенко заведено уголовное дело о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против высших должностных лиц государства по статьям о госизмене и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Дело заведено по заявлению вернувшегося на Украину юриста Андрей Портнова по статьям УК 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 111 (госизмена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Речь идет о провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда группа украинских военных кораблей была направлена для прохода в Азовское море без согласования с Россией. Портнов считает, что тем самым Петр Порошенко преследовал цель ввести военное положение на два месяца, чтобы перенести президентские выборы. Под давлением Запада оно было сокращено до одного месяца, и предвыборная кампания началась вовремя.

ГБР планирует допросить Порошенко, членов СНБО, начальника Генштаба ВСУ, командующего ВМС и других причастных лиц.

После своего возвращения Портнов заявил, что его команда "систематизировала основные преступления ОПГ Порошенко" и будет планомерно заниматься этими делами.

"Я абсолютно убежден, что первые же ходатайства в суд по мере пресечения Порошенко будут удовлетворены", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, Генпрокуратура Украины также начала досудебное расследование о возможном давлении Порошенко на судей Окружного административного суда Киева по делу "Приватбанка", усмотрев в нем "попытку узурпации судебной ветви власти, установления над нею тотального контроля с целью подчинения своей воле".